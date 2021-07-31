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Haberler Aydın Koçarlı’ya yeni kent meydanı

Koçarlı’ya yeni kent meydanı

Koçarlı’ya yeni kent meydanı

31.7.2021

AYDIN Koçarlı'nın AK Partili Belediye Başkanı Nedim Kaplan, ilçeye kazandıracağı yeni kent meydanı düzenlemesi çalışmalarının startını verdi.

Göreve seçilmesinin ardından Koçarlı'yı marka ilçe vizyonuyla yepyeni bir görünüme kavuşturmak için kolları sıvayan Başkan Kaplan, bu hafta itibariyle başlayacak olan meydan düzenlemesi çalışmalarının, en geç 2022 yılı başlarında son şeklinin verilerek ilçeye kazandırılacağını belirtti. Başkan Kaplan, "Koçarlı'mızın kalbi olan Cumhuriyet Meydanı'mızı yapacağımız düzenlemeyle yepyeni bir görünüme kavuşturacağız" dedi.

■ İHSAN KARATAŞ

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