Muhtarın kaçak ahırını belediye mühürledi

AYDIN Germencik'te belediyeye ait arsaya Ovakaraağaçlı Mahallesi Muhtarı Emin Tay tarafından kaçak olarak yapıldığı belirlenen hayvan damı belediye ekiplerince mühürlendi. Germencik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ovakaraağaçlı Mahallesi Muhtarı Emin Tay'ın mahallesinde yer alan belediye arazisine kaçak olarak hayvan damı yaptığını tespit etti. Ekipler, kaçak yapıyı mühürleyerek, kullanıma kapattı. Muhtar Tay'ın yasa ve usule aykırı olarak mührü söktüğünü belirleyen ekipler, kaçak yapıyı ikinci kez mühürledi. Ekipler, Muhtar Tay hakkında da Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

■ MURAT ŞENBAKLAVACI