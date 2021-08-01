Üç çocuk annesi kazada can verdi

AYDINLI 3 çocuk annesi Özge Demir, Denizli'de meydana gelen trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. Çine Soğancılar mahallesinde ikamet eden 32 yaşındaki Özge Demir, Denizli'nin Kale ilçesinde kendi kullandığı otomobil ile kaza yaptı. Refüje çarpan otomobilde bulunan genç kadın yaşamını yitirdi. Evli ve 3 çocuk annesi Demir'in ölüm haberi sevenlerini yasa boğdu.

■ KAZIM YÖRÜKCE