  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Aydın Üç çocuk annesi kazada can verdi

Üç çocuk annesi kazada can verdi

Üç çocuk annesi kazada can verdi

1.8.2021

AYDINLI 3 çocuk annesi Özge Demir, Denizli'de meydana gelen trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. Çine Soğancılar mahallesinde ikamet eden 32 yaşındaki Özge Demir, Denizli'nin Kale ilçesinde kendi kullandığı otomobil ile kaza yaptı. Refüje çarpan otomobilde bulunan genç kadın yaşamını yitirdi. Evli ve 3 çocuk annesi Demir'in ölüm haberi sevenlerini yasa boğdu.

■ KAZIM YÖRÜKCE

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Üç çocuk annesi kazada can verdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.