Son dakika edinilen bilgiye göre, Bozdoğan Başalan Mahallesi Viranaltı mevkii ile Kavaklıdere Çayboyu Mahallesi Burnugaz mevkii sınırında yer alan makilik alanda yangın çıktı.
Yangın ihbarı üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Vatandaşların ve yangın söndürme ekiplerinin alevlere müdahalesi devam ederken, bölgeye tedbir amaçlı ambulans ta sevk edildiği öğrenildi. Yangının bölgede yer alan mermer işletmelerine yakın olduğu bildirildi.
Aydın-Muğla sınırında makilik yangını haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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