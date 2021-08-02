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Haberler Aydın Hurdaya dönen araçta mucize eseri kurtulus

Hurdaya dönen araçta mucize eseri kurtulus

2.8.2021

AYDIN'DA sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu defalarca takla atan otomobilde 2 kişi yaralandı. Kaza Efeler ilçesi Aydın-Denizli karayolu 15 Temmuz Demokrasi Kavşağı'nda meydana geldi. Denizli istikametine giden 34 UF 1932 plakalı otomobil, sürücü Enes T'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle defalarca takla attı. Sürücü Enes T. (19) ve araçtaki Y.A. (21) yaralandı. Yaralılar, olay yerinde gerçekleştirilen ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

İHSAN KARATAŞ

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