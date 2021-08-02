AYDIN'DA sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu defalarca takla atan otomobilde 2 kişi yaralandı. Kaza Efeler ilçesi Aydın-Denizli karayolu 15 Temmuz Demokrasi Kavşağı'nda meydana geldi. Denizli istikametine giden 34 UF 1932 plakalı otomobil, sürücü Enes T'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle defalarca takla attı. Sürücü Enes T. (19) ve araçtaki Y.A. (21) yaralandı. Yaralılar, olay yerinde gerçekleştirilen ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
İHSAN KARATAŞ
Hurdaya dönen araçta mucize eseri kurtulus haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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