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Haberler Aydın Korkunç kazada otomobil iki parçaya bölündü! 2 kişi feci şekilde can verdi

Korkunç kazada otomobil iki parçaya bölündü! 2 kişi feci şekilde can verdi

Son dakika... Aydın'ın Karacasu ilçesinde, ekmek dağıtılan hafif ticari araçla çarpışan otomobildeki 2 kişi yaşamını yitirdi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Korkunç kazada otomobil iki parçaya bölündü! 2 kişi feci şekilde can verdi
DHA

02.08.2021, 10:20

Kaza, saat 03.30 sıralarında Yenice Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Kuyucak yönünden Karacasu yönüne gitmekte olan Ahmet Mutlu (42) yönetimindeki 35 DC 5288 plakalı otomobil, Karacasu yönünden Kuyucak yönüne giden Hüseyin D. idaresindeki 09 AAH 763 plakalı ekmek dağıtımı yapılan hafif ticari araçla çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle otomobil ikiye bölündü. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde otomobil sürücüsü Ahmet Mutlu ve yanındaki Çetin Aksöz'ün (23) hayatını kaybettiği belirlendi. Diğer araç sürücüsü Hüseyin D. ise kazayı hafif yaralı olarak atlattı.

Olay yerine gelen savcının incelemesini ardından Ahmet Mutlu ve Çetin Aksöz'ün cenazesi Karacasu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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