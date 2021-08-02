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Haberler Aydın Kuşadası’nın parası böyle çöp oldu

Kuşadası’nın parası böyle çöp oldu

Aydın’ın CHP’li Kuşadası Belediyesi’nde ‘pazarlık usulü’ ihale skandalı yaşandı. Açık olarak yapılan ilk ihale, 500 adet konteyner için 495 bin lira bedelle sonuçlandı. Ancak kapalı yapılan ve yine 500 adet konteyner alımını içeren ikinci ihale ise 975 bin lira teklifle kapandı.

Kuşadası’nın parası böyle çöp oldu

2.8.2021

CHP'de pazarlık usulü ihale bombası patladı. CHP'li Ömer Günel yönetimindeki Kuşadası Belediyesi'nde sadece 1 ay arayla yapılan ve biri açık, diğeri ise 'pazarlık' usulü yapılan iki çöp konteyneri alım ihalesi arasındaki 2 katlık fiyat farkı "Bu kadar da olmaz" dedirtti. 500 adet 770 litre galvaniz daldırma çöp konteyneri ve ahşap ile metal çöp sepeti almak için çıkılan ve açık yapılan Mayıs ayındaki ilk ihaleye 2 firma katıldı ve ihale 495 bin liraya Aydın Sökeli Tonay Çevre Temizlik Ekipmanları firmasında kaldı. 735 bin liralık yaklaşık maliyet belirlenen ihalede fiyatın 495 bin liraya düşmesiyle kazanan Kuşadası halkı oldu.

İKİNCİSİNDE İŞLER ŞAŞTI
Yine 500 adetlik ikinci alım ihalesi ise, CHP'nin çok eleştirdiği ihale kanununun 21/B maddesi gereğince pazarlık usulü ile yapıldı. Yani sadece belli firmalar ihaleye davet edildi. 500 konteyner için ilk ihalede 735 bin lira olarak belirlenen yaklaşık maliyet bu ihalede ise 1 milyon 35 bin lira olarak tespit edildi. İhalede 3 firma EKAP üzerinden ihale dokümanı alırken sadece bir firmadan teklif geldi. 500 adet konteyner için burada ortaya çıkan fiyat ise, ilk ihalenin yaklaşık 2 katı ile 975 bin lira oldu. İhaleyi belediyenin davet edip pazarlık yaptığı tek teklifi veren İstanbul Ataşehirli Çeçen Plastik firması kazandı. İki ihale arasındaki fark kafalarda soru işareti oluşturdu.

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