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Haberler Aydın Alkollü sürücü şarampole uçtu! Şans eseri ekiplerin önünde kaza yaptı

Alkollü sürücü şarampole uçtu! Şans eseri ekiplerin önünde kaza yaptı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde alkollü bir sürücü gece karanlığında şarampole uçtu. Şans eseri devriye gezen itfaiye ve jandarma ekiplerinin önünde kaza yapan alkollü sürücü, ekiplerin yardımıyla hastaneye götürüldü. Kazada yaralanan iki kişinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Alkollü sürücü şarampole uçtu! Şans eseri ekiplerin önünde kaza yaptı
İHA

03.08.2021, 09:47 Güncelleme Tarihi: 03.08.2021, 09:48

Kaza, Kirazlı yolu üzerinde saat 03.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nazmi T. kontrolündeki 09 AFF 831 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Şans eseri uçuruma birkaç metre mesafede duran otomobil askıda kaldı.

Bölgede ring halinde dolaşan itfaiye ve jandarma ekiplerinin önünde olan kaza olası bir facianın önüne geçti. Olay yerine çok sayıda ambulans, jandarma ve polis sevk edildi. Kazada yaralanan Nazmi T. ve yabancı uyruklu kadın ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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