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Haberler Aydın Ecele kızının mutlu gününde yakalandı

Ecele kızının mutlu gününde yakalandı

Ecele kızının mutlu gününde yakalandı

3.8.2021

AYDIN'IN Söke ilçesinde Muharrem Kaçar (52) kızı Nazmiye Kaçar'ın düğününde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Acı olay, Burunköy Çerkez Mahallesi'nde yaşandı. Evlerinin önünde yapılan davullu zurnalı töreninde yakın dostları ve misafirleri ile keşkek dövüp ev sahipliği yapan Muharrem Kaçar, Söke'de yapılacak kına gecesi öncesi meradaki büyükbaş hayvanlarını evine getirmek istedi. Beraberinde bir yakını ile hayvanlarını meradan eve getiren Muharrem Kaçar, evine 25-30 metre kala rahatsızlandı. Yakınlarının çağırdığı ambulansla hastaneye kaldırılan Kaçar, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayata tutunamadı. Yaşanan acı olay sonrası kına gecesi ve düğün iptal edildi.

■ KAZIM YÖRÜKCE

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