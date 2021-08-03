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Haberler Aydın Mesai çıkışı ölüme gittiler

Mesai çıkışı ölüme gittiler

Karacasu’da 2 arkadaşın evlerine gitmek üzere bindiği otomobil aşırı hız nedeniyle başka bir araca çarptı. Kazada Çetin Aksöz ve Ahmet Mutlu olay yerinde can verdi, Hüseyin D. ise hafif yaralandı

Mesai çıkışı ölüme gittiler

3.8.2021

Aydın'ın Karacasu ilçesinde aşırı hız nedeni ile karşı yönden gelen araçla çarpışan otomobil ortadan ikiye bölündü. Feci kazada 2 kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza, Karacasu-Tavas karayolu Yenice Mahallesi yakınlarında meydana geldi.

Turizm firmasında kabin görevlisi olan, mesai çıkışında arkadaşıyla birlikte evine giden Ahmet Mutlu (42) idaresindeki 35 DC 5288 plakalı otomobil, Kuyucak'a giden Hüseyin D. idaresindeki 09 AAH 763 plakalı araçla hafif ticari ekmek dağıtım arabasıyla kafa kafaya çarpıştı.

Kazayı Hüseyin D. hafif yaralı olarak atlatırken kaza sonrası ikiye bölünen otomobilin sürücüsü Ahmet Mutlu ile Çetin Aksöz (23) hayatını kaybetti. Cenazeler Karacasu Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

KAZIM YÖRÜKÇE

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