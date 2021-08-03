Haberler Aydın Mesai çıkışı ölüme gittiler

Mesai çıkışı ölüme gittiler

Karacasu’da 2 arkadaşın evlerine gitmek üzere bindiği otomobil aşırı hız nedeniyle başka bir araca çarptı. Kazada Çetin Aksöz ve Ahmet Mutlu olay yerinde can verdi, Hüseyin D. ise hafif yaralandı

3.8.2021