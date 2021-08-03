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Haberler Aydın Rektör Aldemir’den öğrencilere davet

Rektör Aldemir’den öğrencilere davet

Rektör Aldemir’den öğrencilere davet

3.8.2021

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir üniversite tercihi yapacak öğrencileri üniversitesine davet etti. YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrencileri tercih telaşı sararken ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, sosyal medya hesabından öğrencileri Aydın'a davet etti. Aldemir, "Sevgili öğrenciler; Eğitim bütüncül bir anlayışla insan yetiştirme sanatıdır. Bu eğitim metodunu benimseyen Adnan Menderes Üniversitesi'nin kadroları; özgün ve yaratıcı, özgür ve bağımsız, özgüven sahibi, girişimci, ahlaklı, sorumluluk bilinci yüksek insan yetiştirmeyi her zaman öncelik olarak görür" ifadelerini kullandı.

■ KAZIM YÖRÜKCE

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