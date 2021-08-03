Vatandaş tacizciye meydan dayağı attı

AYDIN'IN Kuşadası ilçesinde üniversite öğrencisi Elif Y'ye (19) elle tacizde bulunduğu iddia edilen Kadir Ö, linç edilmekten polis tarafından kurtuldu. Olay, Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Kadir Ö. iddiaya göre Avcı Sokak'ta dolmuş bekleyen Elif Y'ye arkasından yaklaşıp elle tacizde bulundu. Genç kızın çığlık atması üzerine paniğe kapılarak kaçmaya çalışan şüpheliyi çevredeki vatandaşlar yakaladı. Kadir Ö'yü linç etmek isteyen kalabalığın elinden polis ekipleri güçlükle aldı. Ekip otosuna bindirilen Kadir Ö. gerekli işlemlerinin yapılması için Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

■ KAZIM YÖRÜKCE