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Haberler Aydın Yolcu otobüsü karşı şeride geçti: 4 yaralı

Yolcu otobüsü karşı şeride geçti: 4 yaralı

Yolcu otobüsü karşı şeride geçti: 4 yaralı

3.8.2021

AYDIN'IN Çine ilçesinde kontrolden çıkarak karşı şeride geçen yolcu otobüsünde 4 kişi yaralandı. Kaza, Muğla-Aydın Karayolu Yolboyu Mahallesi sınırlarında meydana geldi. Muğla'dan Aydın istikametinde ilerleyen İ.A. idaresindeki 06 BUE 266 plakalı yolcu otobüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeride geçti. Yolun boş olması ve otobüsün devrilmemesi büyük bir facianın önüne geçti. Kazada yaralanan 4 kişi, ambulansla Çine Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Öte yandan yolcular, bölgeye gönderilen başka otobüslerle seyahatlerine devam etti.

■ İHSAN KARATAŞ

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