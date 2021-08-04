Alkol alıp yolan çıkan sürücü şarampole uçtu

AYDIN Kuşadası'nda alkollü bir sürücü gece karanlığında şarampole uçtu. Kaza, Kirazlı yolu üzerinde meydana geldi. Nazmi T. kontrolündeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Şans eseri uçuruma birkaç metre mesafede duran otomobil askıda kaldı. Kazanın bölgede dolaşan jandarma ekiplerinin önünde yaşanması, olası bir facianın önüne geçti. Yaralanan Nazmi T. ve yabancı uyruklu kadın ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

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