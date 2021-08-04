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Haberler Aydın Aşılamada İzmir maviye döndü

Aşılamada İzmir maviye döndü

Aşılamada İzmir maviye döndü

4.8.2021

MUĞLA, Çanakkale, Edirne, Balıkesir, Kırklareli, Amasya, Eskişehir ve Aydın'dan sonra İzmir ve Tekirdağ da yüzde 75'in üzerinde aşılama oranıyla maviye döndü. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 88.1 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Muğla'yı Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Amasya, Eskişehir, Aydın, Tekirdağ ve İzmir izledi. Yüzde 39.9 oranıyla Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştiği il olan Şanlıurfa'yı ise Mardin, Bitlis, Muş, Diyarbakır, Siirt, Batman, Bingöl, Gümüşhane ve Iğdır takip etti.
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