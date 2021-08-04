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Haberler Aydın Aydın Yenipazar'da mahkemeden satılık tarla

Aydın Yenipazar'da mahkemeden satılık tarla

Aydın Yenipazar'da 2300 m2 tarla mahkemeden satılık ilana çıkarıldı. Tarla hakkında detaylı bilgi www.ilan.gov.tr adresinde yer almaktadır.

Aydın Yenipazar'da mahkemeden satılık tarla

04.08.2021, 09:06 Güncelleme Tarihi: 04.08.2021, 09:07

Aydın Yenipazar'da 2300 m2 tarla mahkemeden satılıktır. Aydın İl, Yenipazar İlçe, 915 Parsel, DONDURAN Mahalle/Köy, Korualtı Mevkii, Taşınmaz tarla vasfında olup toprak yapısı kumlu tınlıdır. Taşsız ve eğilimlidir. Toprak verimliliği yüksektir.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda satışı yapılacak tarla ilgili tüm bilgiler yer almaktadır.

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