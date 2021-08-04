Aydın Yenipazar'da 2300 m2 tarla mahkemeden satılıktır. Aydın İl, Yenipazar İlçe, 915 Parsel, DONDURAN Mahalle/Köy, Korualtı Mevkii, Taşınmaz tarla vasfında olup toprak yapısı kumlu tınlıdır. Taşsız ve eğilimlidir. Toprak verimliliği yüksektir.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda satışı yapılacak tarla ilgili tüm bilgiler yer almaktadır.
İLANA AİT DETAYLI BİLGİLER İÇİN TIKLAYINIZ
Aydın Yenipazar'da mahkemeden satılık tarla haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.