Aydın’da sıcaklık rekoru kırıldı, Vali uyarı yaptı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Aydın'da 44 derece ölçülen hava sıcaklığı, kentin bugüne kadar ölçülen en yüksek sıcaklık değeri olarak kayıtlara geçti. Hava sıcaklığı tüm yurtta mevsim normallerinin 10-12 derece üstünde hissediliyor. Aydın'ın Efeler ilçesinde dün rekor sıcaklık ölçüldü. İlçede termometreler 44 dereceyi gösterdi. Eski rekor 12 Ağustos 2017 tarihinde 43.8 derece olarak ölçülmüştü. Sıcaklık rekoru kırılan Efeler'de cuma gününe kadar sıcaklığın daha da artması bekleniyor.

Aydın Valiliği, "Artan sıcaklık orman yangını için risk oluşturuyor. Bu dönemde alınan kararlara uyarak ormanların zarar görmemesi için dikkatli olmalıyız" diyerek uyarıda bulundu. Kardioloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hasan Güngör ise sıcak havanın başta sıcak çarpması ve kalp krizini tetiklediğini belirtilerek, vatandaşların sıcağın en çok hissedildiği 10.00 ile 16.00 saatleri arasında dışarıya çıkmamaları ve bolca sıvı tüketmeleri konusunda tavsiyede bulundu. İzmir'de de bugün ve yarın sıcaklıkların 42 dereceyi geçmesi bekleniyor.