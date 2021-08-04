Çeşmelilerin su sorununa son verecek müjde geldi

TÜRKİYE'NİN tatil cenneti Çeşme'de vatandaşların ve tatilcilerin içme suyu sıkıntısı tarihe karışacak. Karareis ve Salman barajlarının suyunu tarihi yarımadaya getirecek 14 kilometrelik ana iletim hattı inşaatı tamamlandı. DSİ 2. Bölge Müdürü Birol Çınar, hedeflerinin önümüzdeki yıl Karareis Barajı'ndan, Çeşme kent merkezine içme suyu vermek olduğunu söyledi. Yaz aylarında katlanan nüfusuyla yıllardır içme ve kullanma suyu sıkıntısı çeken Çeşme'nin en büyük problemi, iki barajın suyunu turistik ilçeye getirecek iletim hattıyla çözülecek.

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