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Haberler Aydın Gazi polis memuru denizde boğuldu

Gazi polis memuru denizde boğuldu

Gazi polis memuru denizde boğuldu

4.8.2021

DİDİM'DE Gazi polis memuru Adem Özcan serinlemek için girdiği denizde boğuldu. Gazi Özcan, Konya'dan ailesiyle tatil için geldiği Didim'deki Polis Akademisi Eğitim kampında denize girdi. Bir süre sonra kendisini göremeyen ailesi 112 Acil ve polisten yardım istedi. Olay yerine gelen ekipler, Özcan'ın cansız bedenini sudan çıkardı. Cenaze, adli tıp incelemesinin ardından Konya'da toprağa verildi.

■ HÜSEYİN ÇALIŞKAN

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