Eski başkan Ortekin yaşama veda etti

AYDIN Belediyesi eski Başkanı İlhami Ortekin, tedavi gördüğü hastanede 79 yaşında yaşama gözlerini yumdu. Aydın'da 2002-2009 yılları arasında belediye başkanlığı yapan İlhami Ortekin, geçtiğimiz hafta evinde aniden rahatsızlandı. Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Ortekin nefes darlığı nedeniyle yoğun bakımda tedaviye alındı. Bir haftadır tedavisi süren Ortekin'den acı haber geldi. Ortekin, dün sabah saat 07.00 sıralarında doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

■ KAZIM YÖRÜKCE