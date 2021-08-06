  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Aydın Gökyüzü dumanlarla kaplandı! Aydınlılar puslu sabaha uyandı

Gökyüzü dumanlarla kaplandı! Aydınlılar puslu sabaha uyandı

Ege Bölgesinde birçok noktada meydana gelen orman yangınları devam ederken, Aydın’ın merkez ilçesi Efeler’de dumanlar gökyüzünü kapladı, Aydınlılar adeta puslu bir sabaha uyandı.

Gökyüzü dumanlarla kaplandı! Aydınlılar puslu sabaha uyandı
İHA

06.08.2021, 13:22

Yaklaşık 1 haftadır devam eden orman yangınlarını söndürme çalışmaları aralıksız devam ederken, yangının etkileri Aydın'ın merkez ilçesi Efeler'de de etkisini göstermeye başladı. Sabah saatlerinde işlerine gitmek için sokağa çıkan Aydınlıları puslu bir hava karşıladı.

Çeşitli noktalardaki orman yangınlarının dumanı hava sıcaklıkları ve rüzgarın etkisi ile Efeler'e kadar ulaştı. İlçe merkezinin üzerine çökerek güneşin önünü de kapatan dumanlar, gökyüzünde turuncu bir renk oluşmasına sebep oldu.



"METEOROLOJİ UYARDI"
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden konu ile ilgili yapılan açıklamada, "Bugün (06.08.2021) ilk saatlerden itibaren rüzgarların batı ve güneyli yönlere dönmesi ile Ülkemizde ve Avrupa'da hafta boyunca ortaya çıkan orman yangınlarının oluşturduğu duman ve partikül madde kirleticiler ile Afrika üzerinden gelen toz taşınımı İzmir, Aydın, Manisa, Çanakkale ve Balıkesir bölgelerimizde etkili olmaktadır. Bu durum havada dumanlı ve puslu bir görüşe ve atmosferin optik parlaklığında düşüşe neden olmaktadır. Söz konusunu meteorolojik durum bölgemizde bugün gece saatlerinden sonra etkisini kaybedecektir" ifadelerine yer verildi.

Yangın dumanları İzmir'i sardı! Köyceğiz’deki yangın devam ediyor! Bir bölge daha tahliye ediliyor Muğla’da yangın bölgesi 3’e düştü! Yangınlar üç bölgede aktif olarak devam ediyor Manisa'da karton ambalaj fabrikasında korkutan yangın

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Gökyüzü dumanlarla kaplandı! Aydınlılar puslu sabaha uyandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.