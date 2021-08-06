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Haberler Aydın Kavaklıdere yangınında, verici istasyonu tehlikede

Kavaklıdere yangınında, verici istasyonu tehlikede

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinin Başalan Mahallesi’nde çıkan ve rüzgarın etkisiyle büyüyerek Muğla'nın Kavaklıdere ilçesine, ardından Menteşe ilçesindeki ormanlık alanlara sıçrayan yangınlara 5’inci günde de havadan ve karadan müdahale devam ediyor. Alevlerin Kavaklıdere Göktepe Dağı'nın zirvesinde bulunan TRT verici istasyonuna sıçramaması için ekipler yoğun mücadele veriyor.

Kavaklıdere yangınında, verici istasyonu tehlikede
İHA

06.08.2021, 13:19

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinin kırsal Başalan Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alandan 2 Ağustos'ta saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle yayılıp, Muğla'nın Kavaklıdere ilçesine sıçradı. Bölgeye sevk edilen 2 uçak ve 4 helikopter ile havadan, çok sayıda arazöz, su tankerleri, orman işçisi ve itfaiye ekipleriyle de karadan yangınlara müdahale edildi. Söndürme çalışmaları aralıksız sürerken, Kavaklıdere ilçesinin tahliye edilen Ortaköy Mahallesi'nde 2 ev, Nebiler Mahallesi'nde ise 1 ev yandı. Alevler, dün akşam saatlerinde de ilçenin Menteşe Mahallesi'ndeki evlere ulaştı. Tahliye edilen mahallede 5 ev zarar gördü. Rüzgarın da etkisiyle yön değiştiren alevler, Kavaklıdere'nin Çamlıbel ve Çatak mahalleleri ile Göktepe Dağı'na sıçradı.



Alevler Muğla'nın Menteşe ilçesine 8 kilometre kadar yaklaşması üzerine Menteşe Kaymakamlığı koordinasyonunda kriz masası oluşturuldu. Alınan kararla ilçenin Kozağaç ve Şenyayla mahallelerinin tahliyesine karar verildi. Alevlerin yerleşim yerlerine girmesini engellemek amacıyla Kozağaç, İkizce ve Salihpaşalar mahalleleri çevresindeki ağaçlar kesildi.



Rüzgarın etkisiyle 5'inci gün olan bugün öğle saatlerinde alevler yön değiştirerek Kavaklıdere Göktepe Dağı'na ulaştı. 1 uçak, 4 helikopter ile havadan, çok sayıda orman işçisi ve itfaiye erlerinin katıldığı söndürme çalışmasında, alevlerin 600 metre mesafedeki TRT verici istasyonuna sıçramaması için yoğun çaba sarf ediliyor.

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