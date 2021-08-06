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Haberler Aydın Ormanı yakacakları sanılan 3 kişi dövüldü

Ormanı yakacakları sanılan 3 kişi dövüldü

Efeler’de kız kaçırıp ormana saklanan kişiler, kendilerini ormanı yakmak için gelen teröristler olduğunu sanan vatandaşlardan meydan dayağı yedi

Ormanı yakacakları sanılan 3 kişi dövüldü

6.8.2021

Aydın'ın Efeler ilçesi Umurlu Mahallesi'nde bir kızı zorla kaçıran 4 kişi, kızı alıkoydukları otomobille saklanmak için ormanlık alana gitti. Mahallenin ortasından hızlıca geçip ormanlık alana giden otomobilden şüphelenen mahalle sakinleri durumu jandarmaya haber verdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, şüpheli otomobilin bagajında bir bidon benzin ile tüp buldu.

LİNÇTEN JANDARMA KURTARDI
Otomobildekilerin, bölgeye orman yangını çıkarmak için gelen teröristler olduğunu sanarak öfkelenen vatandaşlar, bir anda ellerindeki kürek ve sopalarla otomobile ve içerisinde bulunanlara saldırmaya başladı. Otomobilin camlarını kıran öfkeli vatandaşlar, araçtan indirdikleri 1'i kadın üç kişiye meydan dayağı attı. Otomobildeki diğer 2 kişi ise otomobili kalabalığın üzerine sürerek olay yerinden kaçtı. Linç edilmek istenen 3 kişiyi öfkeli kalabalığın elinden jandarma aldı. Olayın ardından yaralanan üç kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

■ KAZIM YÖRÜKCE

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