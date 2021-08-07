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Haberler Aydın Aydın’da vaka sayıları artmaya devam ediyor

Aydın’da vaka sayıları artmaya devam ediyor

Aydın’da vaka sayıları artmaya devam ediyor

7.8.2021

KOVİD 19 salgınında normalleşmenin ardından Aydın'da da pozitif vakalarda artış devam ediyor. İl genelinde tedbirler alınırken günlük vaka sayısı 57'ye yükseldi. Salgından korunmada aşının önemine dikkat çeken uzmanlar ise "Aşı oranı yüksek illerimiz vaka artışlarından daha az etkileniyor" diyerek vatandaşı aşı olmaya çağırdı
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