KOVİD 19 salgınında normalleşmenin ardından Aydın'da da pozitif vakalarda artış devam ediyor. İl genelinde tedbirler alınırken günlük vaka sayısı 57'ye yükseldi. Salgından korunmada aşının önemine dikkat çeken uzmanlar ise "Aşı oranı yüksek illerimiz vaka artışlarından daha az etkileniyor" diyerek vatandaşı aşı olmaya çağırdı
Aydın’da vaka sayıları artmaya devam ediyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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