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Haberler Aydın Karacasu’da 450 hektarlık alan yandı

Karacasu’da 450 hektarlık alan yandı

Karacasu’da 450 hektarlık alan yandı

7.8.2021

AYDIN'IN Karacasu ilçesinde 4 gün önce başlayan orman yangını henüz kontrol altına alınamadı. Alemler Mahallesi Karıncalı Dağı eteklerinde 4 gün önce çıkan yangına karadan ve havadan müdahale ediliyor. Yangının geniş bir alana yayılması ve engebeli arazi nedeniyle yangın söndürme ekipleri alevlere müdahalede zorluk yaşarken 2 helikopter ve 1 uçak havadan söndürme çalışmalarına destek veriyor. Yangın alanında incelemelerde bulunan Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, 450 hektarlık alanın zarar gördüğünü söyledi.

■ KAZIM YÖRÜKCE

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