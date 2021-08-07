Karacasu’da 450 hektarlık alan yandı

AYDIN'IN Karacasu ilçesinde 4 gün önce başlayan orman yangını henüz kontrol altına alınamadı. Alemler Mahallesi Karıncalı Dağı eteklerinde 4 gün önce çıkan yangına karadan ve havadan müdahale ediliyor. Yangının geniş bir alana yayılması ve engebeli arazi nedeniyle yangın söndürme ekipleri alevlere müdahalede zorluk yaşarken 2 helikopter ve 1 uçak havadan söndürme çalışmalarına destek veriyor. Yangın alanında incelemelerde bulunan Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, 450 hektarlık alanın zarar gördüğünü söyledi.

■ KAZIM YÖRÜKCE