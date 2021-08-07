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Haberler Aydın Mermer ocağına kaçak işçi baskını

Mermer ocağına kaçak işçi baskını

107 kaçak işçi çalıştıran ocak işletmecisi, 1 milyon liranın üzerinde ceza ödeyecek.

Mermer ocağına kaçak işçi baskını

7.8.2021

MANİSA'NIN Kula ilçesinde bir mermer ocağında yabancı uyruklu işçi çalıştırıldığı ihbarını alan jandarma ekipleri, belirtilen işyerine KOM ekipleri ile birlikte operasyon düzenledi. Düzenlenen baskında işyerinde çalışma izni bulunmayan kaçak olarak ülkeye girmiş olan 58 Afganistan, 49 Suriye uyruklu olmak üzeri toplamda 107 kişi tespit edildi. İşyerine 1 milyon 262 bin 272 TL idari para ceza uygulanması için tutanak hazırlandı.

■ BATUHAN KULA

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