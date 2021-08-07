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Haberler Aydın Nazilli’de korkulan olmadı

Nazilli’de korkulan olmadı

Nazilli’de korkulan olmadı

7.8.2021

Aydın'ın çeşitli ilçelerinde yaşanan orman yangınlarının ardından tedirgin edici bir haber de Nazilli'den geldi. Nazilli'ye bağlı kırsal Yazırlı Mahallesi'nde, ormanlık alan içerisinde bulunan mezarlıkta henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Ekipler ve vatandaşların yoğun çabası sonucunda yangın büyümeden söndürüldü.

■ ÜMİT ÖZMEN

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