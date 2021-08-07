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Haberler Aydın Otomobilde vurup ölsün diye yola atmış!

Otomobilde vurup ölsün diye yola atmış!

Otomobilde vurup ölsün diye yola atmış!

7.8.2021

AYDIN'IN Efeler ilçesinde tartıştığı Sadrettin K.'yi (18) tabancayla bacağından vurup yaralı şekilde otomobilden yola atan Kerim T. (23) yakalandı. Olay, Yeniköy Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre çaldıkları otomobili anlaştıkları kişiye satmaya götüren Kerim T. ile Sadrettin K. arasında para kavgası çıktı. Yolda kanlar içerisinde bulunan Sadrettin K. hastaneye kaldırılırken, ihbar üzerine gözaltına alınan Kerim T. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

■ KAZIM YÖRÜKCE

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