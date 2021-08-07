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Haberler Aydın Yangın riski oluşturan çöpler toplanıyor

Yangın riski oluşturan çöpler toplanıyor

Yangın riski oluşturan çöpler toplanıyor

7.8.2021

AYDIN'IN Kuyucak Belediyesi, ülke genelinde meydana gelen yangınlara karşı çevre bilinci oluşturmak ve yangın riskine karşı ormanlık alanlar başta olmak üzere çevredeki yangın çıkarma riski olan emtiaların toplanarak yangın tehlikesini önlemek amacıyla ekip oluşturdu. Aşırı hava sıcaklıklarının da etkisiyle özellikle cam kırıkları ve cam şişelerin yangın riskini artırmasından dolayı Kuyucak Belediyesi ekipleri tarafından temizlik çalışmalarına ağırlık veriliyor.

■ KAZIM YÖRÜKCE

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