Aydın’da 500 hektar kül oldu

MUĞLA'NIN Yatağan ilçesinde başlayıp Aydın'ın Çine ilçesi Akçaova Mahallesi'ne sıçrayan yangın gece boyunca devam etti. Gönüllü vatandaşlar da yangının söndürülmesi için kazma ve küreklerle çalışmalara katıldı. Havanın aydınlanmasıyla da 6 helikopter ve çok sayıda arazöz desteğe geldi.



6 MAHALLE BOŞALTILDI

Yangının yerleşim yerlerini tehdit etmesi üzerine bölgedeki 6 mahallenin belirli bölümleri tahliye edildi. Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, "Bütün kurum ve kuruluşlarımızın birimleri burada fedakarca çalışıyor. Yangının özellikle yerleşim yerlerine zarar vermemesi adına tüm önlemler alınmaya gayret ediliyor. Şu anda alanda bütün birimlerimiz büyük bir hassasiyetle çalışmalarını sürdürüyor" dedi. Aydın'da yangından şuana kadar 500 hektarlık alanın zarar gördüğü değerlendiriliyor.



KEPÇENİN ALTINDA KALDI

Öte yandan, yangın söndürme çalışmalarında bir de kaza yaşandı. Orman İşletme Müdürlüğü çalışanı Z.A.G'nin kullandığı kepçe, müdahale sırasında devrildi. Ağır yaralanan kepçe operatörü, Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

■ İHSAN KARATAŞ