Azerbaycanlı itfaiye ekipleri kazma kürekle içtima aldı! Yangından yangına mücadele

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in talimatlarıyla Türkiye'deki yangın söndürme çalışmalarına destek için 93 araç ve 1 helikopter ile Türkiye'ye gönderilen 710 kişilik ekip yangından yangına koşuyor.

Aydın'ın Çine ilçesine bağlı Akçova'nın üzerinde bulunan Gökbel Dağı'ndaki yangını söndürme çalışmalarına destek vermesi için bölgede görevlendirilen 200 kişilik ekip başlarındaki komutanlar nezaretinde ellerindeki kazma kürek ve sırtlarındaki söndürme aparatları ile içtimaya girip görevden göreve koştu.

Aynı dili konuştukları Türkiye'deki halkla diyalog kurmakta hiç sıkıntı yaşamayan 'gardaşlar' bir yandan söndürme çalışmalarına destek verip diğer yandan iki ülke arasındaki dostlukları pekiştirdiler.

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