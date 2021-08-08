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Haberler Aydın İcradan aldığı tarla mezarı oldu

İcradan aldığı tarla mezarı oldu

Aydın Nazilli’de icra satışından aldığı tarlayı görmeye gelen Fizik Mühendisi Mehmet İnanç Akcan, tartıştığı tarlanın sahibi Hasan Dövez tarafından başından vurularak öldürüldü

İcradan aldığı tarla mezarı oldu

8.8.2021

Aydın'ın Nazilli ilçesinde icra yoluyla aldığı tarlayı Ankara'dan görmeye gelen Yüksek Fizik Mühendisi Mehmet İnanç Akcan (51), tarlanın eski sahibi Hasan Dövez (38) tarafından pompalı tüfekle kafasından vurularak öldürüldü. Olayda pompalı tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği katil zanlısının kardeşi Mehmet Dövez de yaralandı.

TARTIŞMA BİR ANDA BÜYÜDÜ
Olay önceki akşam 20.30'da Çaylı mahallesinde yaşandı. İddiaya göre, Türk Standartları Enstitüsü'nde görevli Yüksek Fizik Mühendisi Mehmet İnanç Akcan, bir süre önce Nazilli'nin Çay mahallesinde icradan satışa sunulan 7 dönümlük incir bahçesini satın aldı. Bahçesine bakmaya gelen Akcan, arazinin eski sahipleri Mehmet Dövez ve ağabeyi Hasan Dövez ile karşılaştı. Tarlanın eski sahipleri Akcan'a tarladan çıkmasını istedi. Akcan tarlanın kendisinin olduğunu söylemesi üzerine arazinin eski sahipleri ile arasında tartışma çıktı.



AMBULANSTA CAN VERDİ
Hasan Dövez aracından aldığı pompalıyla Akcan'ı kafasından vurdu. Pompalı tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği kardeşi Mehmet Dövez ise hafif yaralandı. Hasan Dövez, olay yerinden kaçarken, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Mehmet Akcan, ambulansta hayatını kaybetti. Jandarmanın suç aletiyle yakaladığı Hasan Dövez ilk sorgusunda, babasından miras kalan tarlanın icra yoluyla satın aldığı için Mehmet İnanç Akcan ile kavga ettiğini, korkutmak için ateş ettiğini söyledi.

İHSAN KARATAŞ

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