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Haberler Aydın Direğe çarpıp hurdaya dönen araçtan sağ çıktı

Direğe çarpıp hurdaya dönen araçtan sağ çıktı

Direğe çarpıp hurdaya dönen araçtan sağ çıktı

9.8.2021

AYDIN Söke'de önce otomobile, ardından direğe çarparak hurdaya dönen aracın sürücüsü şans eseri kazayı hafif yaralı atlattı. Kaza, Söke-Davutlar Kavşağı'nda meydana geldi. Söke'ye giden 09 DZD 343 plakalı otomobil ile 09 RJ 319 plakalı otomobil ışık ihlali nedeniyle kavşakta çarpıştı. Savrulan 09 RJ 319 plakalı otomobil daha sonra yol kenarındaki direğe çarptı. Kazada yaralanan ve 112 Acil ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.

■ KAZIM YÖRÜKCE

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