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Haberler Aydın Kuşadası’nda Başkan Günel kıyakta sınır tanımıyor

Kuşadası’nda Başkan Günel kıyakta sınır tanımıyor

Ticaret alanı olan arsanın projesinin konuta çevrilip 3 kat yerine 5 katlı binalar yapılmasına CHP’li Belediye Başkanı Ömer Günel göz yumdu.

Kuşadası’nda Başkan Günel kıyakta sınır tanımıyor

9.8.2021

AYDIN'ın Kuşadası ilçesine bağlı Güzelçamlı Mahallesi'nde otel olarak faaliyet gösterirken el değiştiren, ardından da mülk sahibinin "ticaret alanı" imarı aldığı arsanın projesi konuta çevrildi. Turizm imarını ticari alana çevirterek fazladan 2 kat çıkma avantajını kullanan yatırımcı, son anda yaptığı değişiklikle projeyi konuta çevirdi. Kuşadası Belediye Meclisi'nin "ticaret alanına konut yapılamaz" kararına rağmen 5 katlı lüks konut projesi hazırlayan firma, temelini 2 ay sonra atacağı projede bulunan konutların satışına başladı.

3 YERİNE 5 KAT İZNİ
Aydınlı Sontur İnşaat'ın, CHP'li Belediye Meclis üyelerinin oylarıyla yapılan imar değişikliği sonrası hayata geçireceği 21 konuttan oluşan Nature Mare projesinin, bölgede konut imarlı arsalara en fazla 3 kat yapılaşma izni verilirken 5 katlı olarak tanıtımının yapılması, vatandaşların tepkisini çekti. Belediyenin yandaş firmaya kıyağı sadece imar değişikliğiyle de kalmadı. Konutların yapılacağı parselin yanından geçen Sabahattin Ali Sokak, araç trafiğine kapatılarak yaya yolu haline getirildi. Yapılan peyzaj düzenlemesi ile cazibesi artan arsaya yapılacak konutların fiyatlarının 599 bin lira ile 850 bin lira arasında değiştiği, iki konutun ise şimdiden satışının gerçekleştiği öğrenildi. Kuşadası'nın CHP'li belediye başkano Ömer Günel ise konuyla ilgili eleştirilere cevap vermedi.

■ MURAT ŞENBAKLAVACI

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