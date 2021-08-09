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Haberler Aydın Kuşadası’nda sahile ölü caretta caretta vurdu

Kuşadası’nda sahile ölü caretta caretta vurdu

Aydın’ın Kuşadası İlçesi'nde, Caretta Caretta cinsi ölü bir deniz kaplumbağası sahile vurdu. Ölü Caretta Caretta sahilden alınarak toprağa gömüldü.

Kuşadası’nda sahile ölü caretta caretta vurdu
İHA

09.08.2021, 10:35

Kuşadası'nın dünyaca ünlü Kadınlar Plajı'na ölü deniz kaplumbağası sahile vurdu.

Dalgaların etkisiyle sahile kadar sürüklenen Caretta Caretta'yı kıyıya çıkaran Kuşadası ve havalisi çevre koruma derneği başkanı Mustafa Kemal Cesur, "Yaklaşık 25-30 kilogram ağırlığında orta yaşlı bir Caretta Caretta olduğunu tahmin ediyoruz. Üzerinde yaptığımız aramada herhangi bir yara izine rastlamadık. Normal bir ölüm olabileceği gibi, balıkçı ağlarına takılarak ölmüş de olabilir "dedi. Yapılan inceleme ardından, ölü Caretta Caretta belediye yetkilileri tarafından sahilden alınarak toprağa gömüldü.

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