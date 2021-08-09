Motosikletli hırsıza polisten operasyon

AYDIN Nazilli'de çalıntı motosiklet ile kaçan hırsız kovalamaca sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Olay, Nazilli'nin Karaçay mahallesi Hürriyet Caddesi üzerinde bulunan bir otelin civarında yaşandı. Polis ekiplerinin devriye sırasında şüphelenerek durdurmaya çalıştığı bir şahıs motosikletle kaçmaya başladı. Uzun süre kaçan şüpheli polis ekiplerince Cumhuriyet mahallesinde kıskıvrak yakalandı. Kullandığı motosikletin çalıntı olduğu anlaşılan şüpheli emniyetteki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

■ KAZIM YÖRÜKCE