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Haberler Aydın Yangınların söndürüldüğü bölgelerde soğutma çalışmaları sürüyor

Yangınların söndürüldüğü bölgelerde soğutma çalışmaları sürüyor

Aydın'ın Çine, Karacasu ve Bozdoğan ilçelerinde yangınların kontrol altına alındığı ormanlık alanlarda soğutma çalışmaları devam ediyor. Muğla'nın Yatağan ilçesinde 6 Ağustos'ta başlayan ve Çine'ye sıçrayan yangın, yaklaşık 500 hektarlık alana zarar verdi. Yangının, bugün öğle saatlerinde kontrol altına alındığı duyurulmuştu.

Yangınların söndürüldüğü bölgelerde soğutma çalışmaları sürüyor
AA

09.08.2021, 17:30

Bölgede ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor. Soğutma çalışmalarına helikopterler de destek veriyor. Bölgede yaşayanlar traktörler ve tankerlerle, firmalar da iş makineleriyle söndürme çalışmalarına katılıyor.

Karacasu'nun Alemler Mahallesi'ndeki Karıncalı Dağı eteklerinde 3 Ağustos'ta çıkan yangın, yaklaşık 450 hektarlık orman, 50 hektarlık da tarım alanına zarar verdi. Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler, Karacasu Belediyesi çalışanları ve gönüllü vatandaşların soğutma çalışmaları devam ediyor.

Karacasu Belediye Başkanı Mehmet Erikmen, gazetecilere yaptığı açıklamada, tehlikenin geçmediğini kaydederek, "Burada muhtarlarımız ve gönüllü vatandaşlarımızla yanmayan bölgelerde bile nöbet tutturuyoruz. Çünkü her an her yerden yangın patlayabiliyor. Yani yangın tehlikesi henüz geçmiş değil. Belediyemize ait ve Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazözlerle söndürme çalışmasını sürdürüyoruz." dedi.

Bozdoğan'a bağlı Altıntaş ve Kızılcaköy mahalleleri arasındaki yangın bölgesinde soğutma çalışmaları sürüyor.

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