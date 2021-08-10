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Haberler Aydın Yolcu minibüsünün altında can verdi

Yolcu minibüsünün altında can verdi

Yolcu minibüsünün altında can verdi

10.8.2021

AYDIN'DA yolun karşısına geçmek isterken minibüsün çarptığı Emin Erdem (56) çarpışmanın etkisiyle ağır yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Erdem daha sonra Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Erdem, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

■ KAZIM YÖRÜKCE

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