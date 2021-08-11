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Haberler Aydın Deniz kaplumbağası Kuşadası’nda sahile vurdu

Deniz kaplumbağası Kuşadası’nda sahile vurdu

Deniz kaplumbağası Kuşadası’nda sahile vurdu

11.8.2021

AYDIN'IN Kuşadası İlçesi'nde, Caretta Caretta cinsi ölü bir deniz kaplumbağası sahile vurdu. Dalgaların etkisiyle sahile kadar sürüklenen Caretta Caretta'yı kıyıya çıkaran Kuşadası ve Havalisi Çevre Koruma Derneği Başkanı Mustafa Kemal Cesur, "Üzerinde yaptığımız aramada herhangi bir yara izine rastlamadık. Normal bir ölüm olabileceği gibi, balıkçı ağlarına takılarak ölmüş de olabilir" dedi.

■ İBRAHİM UZUN

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