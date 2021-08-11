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Haberler Aydın Engelli Esma’nın yüzü güldü...

Engelli Esma’nın yüzü güldü...

Engelli Esma’nın yüzü güldü...

11.8.2021

AYDIN Koçarlı'da yasayan engelli Esma Yıldız'a AK Partili Belediye Başkanı Nedim Kaplan tarafından tekerlekli sandalye hediye edildi. Kullar mahallesinde ailesiyle birlikte yasayan Esma, tekerlekli sandalyesi olmadığı için dışarıya çıkamıyordu. Engelli kızın ailesi Başkan Kaplan'dan tekerlekli sandalye istedi. Başkan Kaplan, engelli kızı evinde ziyaret ederek tekerlekli sandalyesini hediye etti. Büyük mutluluk yaşayan Esma, "Artık dışarıya çıkabileceğim" diyerek Başkan Kaplan'a teşekkür etti.

■ KAZIM YÖRÜKCE

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