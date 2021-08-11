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Haberler Aydın Kuşadası'nda 3.8 şiddetinde deprem

Kuşadası'nda 3.8 şiddetinde deprem

Kuşadası'nda 3.8 şiddetinde deprem

11.8.2021

AYDIN'IN Kuşadası ilçesinde 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, önceki gece saat 01.36 sıralarında yaşandı. AFAD'tan edinilen bilgiye göre, merkez üssü Kuşadası Körfezi olan depremin derinliği 11.35 kilometre olarak kaydedildi. Deprem, kentte yaşayan vatandaşlarda kısa süreli paniğe neden oldu.

■ İBRAHİM UZUN

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