Turist kadın, kaldığı otelde ölü bulundu

KUŞADASI'NA kızı ve damadıyla tatile gelen 45 yaşındaki Bulgaristan uyruklu Nadya Borasova, kaldığı otel odasında ölü bulundu. Ölümü şüpheli bulunan kadının cesedi, ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

O GECE NE OLDU?

KUŞADASI'NA 10 gün önce gelen Nadya Borasova, tatilinin son günü cumartesi akşamı geceyi kimsenin bilmediği bir yerde geçirdi. Bulgar kadın, sabaha karşı 03.00 sıralarında otele döndü. Sabah ortalıkta görünmeyince otel görevlilerinden yardım isteyen kızı, odaya girdiğinde annesi Nadya Borasova'nın cansız bedeniyle karşılaştı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, duş yaptıktan sonra hayatını kaybettiği belirlenen kadının ölümünü şüpheli buldu. Bulgar kadının kızı ve damadı da Nadya Borasova'nın hiçbir rahatsızlığı olmadığını belirttiler. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, Nadya Borasova'nın son gecesini kim veya kimlerle ve nerede geçirdiği sır olarak kaldı. Ani ölümün sır dolu gecenin ardından gerçekleşmesi geceye dair kuşkuların artmasına neden oldu.

İHSAN KARATAŞ