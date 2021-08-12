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Aydın'da facianın eşiğinden dönüldü! TIR, tren hattına devrildi

Aydın'ın Söke ilçesinde tren hattına devrilen TIR'ın sürücüsü yaralandı. Kaza nedeniyle Söke-Ortaklar arası demir yolu hattı, tren trafiğine kapatıldı.

Aydın'da facianın eşiğinden dönüldü! TIR, tren hattına devrildi
İHA

12.08.2021, 13:42 Güncelleme Tarihi: 12.08.2021, 14:39

Esat Korkmaz'ın kullandığı 35 GC 4899 plakalı tır, Sazlı Mahallesi yakınlarında tren raylarına devrildi. Yaralanan sürücü, 112 Acil Servis ekiplerince Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bu arada Söke-Ortaklar arası çalışan 35582 numaralı yük treni, ihbar üzerine makinist tarafından kaza yerine yakın bölgede kontrollü şekilde durduruldu. Kaza nedeniyle Söke-Ortaklar arası demir yolu hattı, tren trafiğine kapatıldı.

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