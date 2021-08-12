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Haberler Aydın Kuşadası'nda uyuşturucu operasyonu: 2 kişi gözaltına alındı

Kuşadası'nda uyuşturucu operasyonu: 2 kişi gözaltına alındı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde narkotik ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kuşadası'nda uyuşturucu operasyonu: 2 kişi gözaltına alındı
İHA

12.08.2021, 14:49

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik ekipleri uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik operasyonlarını sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, Türkmen Mahallesi'nde B.Ö.'yü takibe alan ekipler şüphelinin evine operasyon düzenledi.

Operasyonda B.Ö. yakalanarak gözaltına alındı. Polis ekipleri tarafından evde yapılan aramada 17 fişek halinde toplam 24.78 gram esrar maddesi ele geçirildi. Bir başka operasyonda ise Değirmendere Mahallesi'nde M.T. isimli şüphelinin yapılan kaba üst aramasında ise 5.80 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken, şahıs gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

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