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Haberler Aydın Okulun malzemelerini çalan hırsız yakalandı

Okulun malzemelerini çalan hırsız yakalandı

Okulun malzemelerini çalan hırsız yakalandı

13.8.2021

AYDIN'IN Didim ilçesindeki bir okuldan çeşitli malzemeler çalan 3 hırsızdan biri yakalandı. Adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı. Didim Yeni mahalledeki Atatürk İlkokuluna ait 7 kalorifer peteği, 2 klima ünitesi ve 4 güvenlik kamerası çalan hırsızlar ortadan kayboldu. İhbar üzerine harekete geçen emniyet güçleri 3 hırsızı tespit etti. Eşkalleri belirlenen A.B. (32), N.K. (28) ve A.Ö. (26) adlı zanlılardan biri yakalanırken, diğer ikisini ele geçirmek için polis operasyon başlattı.

■ HÜSEYİN ÇALIŞKAN

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