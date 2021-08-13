AYDIN Söke'de otomobilin şarampole devrilmesi sonucu Ümit Çağlayan (34) hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı. Kaza Söke-Bodrum Karayolu Sarıkemer mevkiinde yaşandı. Didim'den Söke'ye giden Çağlayan idaresindeki 09 ADE 630 plakalı araç, yoldan çıkarak demir bariyerlerin üzerinden uçuruma devrildi. Sürücü Ümit Çağlayan olay yerinde öldü. Araçta bulunan Mehmet Nesim Çağlayan (56) yaralı olarak Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Çağlayan'ın hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi.
Sarampole uçan araçta sıkışarak yaşamını yitirdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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