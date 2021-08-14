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Haberler Aydın Ömür hayata 13 yıl tutunabildi

Ömür hayata 13 yıl tutunabildi

Ömür hayata 13 yıl tutunabildi

14.8.2021

Aydın'da organ yetmezliği ile dünyaya gelen 13 yaşındaki Ömür Söylemez, hayatını kaybetti. Bir süredir Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören, ve geçtiğimiz gün durumu ağırlaşan küçük Ömür, doktorların tüm çabasına rağmen hayata gözlerini yumdu. Baba İbrahim Söylemez, "Ömür dünyaya gözlerini hasta olarak açtı. Oğlumu 13 yıl yaşatabildim. Allah kimseye evlat acısı yaşatmasın" dedi. Küçük Ömür'ün cenazesi Sultanhisar Çarşı Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından, Sultanhisar mezarlığına gözyaşları arasında defnedildi.

İHSAN KARATAŞ
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