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Haberler Aydın Aydın'da feci olay! Leylek elektrik tellerine takıldı

Aydın'da feci olay! Leylek elektrik tellerine takıldı

Aydın'ın Efeler ilçesinde elektrik tellerine takılan leylek yangın çıkarttı. Kısa sürede olay yerine gelen İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangını büyümeden kontrol altına alırken, akıma kapılan leylek ise telef oldu.

Aydın'da feci olay! Leylek elektrik tellerine takıldı
İHA

15.08.2021, 10:31

Yangın, ASTİM Organize Sanayi Bölgesi'nde gece saatlerine meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, leyleğin elektrik tellerine takılması sonucu çıkan kıvılcımlar bölgede yangına neden oldu.

Alevleri fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangını büyümeden kontrol altına alırken, akıma kapılan leylek ise telef oldu.

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