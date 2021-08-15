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Haberler Aydın Nazilli'de 2 günde 28 aranan şahıs yakaladı

Nazilli'de 2 günde 28 aranan şahıs yakaladı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde son iki gün içerisinde yapılan operasyonlarda 28 aranan şahıs yakalanırken, 19'u tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Nazilli'de 2 günde 28 aranan şahıs yakaladı

15.08.2021, 12:56

Nazilli'de polis ekipleri suçlulara göz açtırmıyor. İlçede aranan şahıslara yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. Son iki gün içerisinde gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda 28 aranan şahıs yakalandı.

Yakalanan şahıslardan 8'inin hırsızlık, 3'ünün uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak, diğerlerinin ise; dolandırıcılık, kasten yaralama, resmi belgede sahtecilik ile cinsel istismar suçları olmak üzere değişik suçlardan arandıkları tespit edildi. Yakalanan 28 şahıstan 19'u tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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