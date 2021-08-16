Alınan bilgiye göre, Aydın-Muğla kara yolu Baltaköy Mahallesi yol ayrımında, sürücü adayı Seren Yılmaz'ın kullandığı 09 HJ 312 plakalı otomobil ile Hüseyin Topal yönetimindeki Baltaköy-Efeler hattında yolcu taşıyan 09 M 0146 plakalı minibüs çarpıştı.
Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücüler ile 4 kişi, hastanelere kaldırıldı.
Aydın'da otomobil ile minibüs çarpıştı: 6 yaralı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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